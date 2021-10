മുല്ലപ്പെരിയാർ നാളെ തുറക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നാളെ രാവിലെ 7ന് തുറക്കുമെന്നു തമിഴ്നാട് കേരളത്തെ അറിയിച്ചു. അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഇന്നലെ രാത്രി 9ന് 137.80 അടിയാണ്. അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീ‍രൊഴുക്കു കുറയുകയും ജലനിരപ്പ് താഴുകയും ചെയ്താൽമാത്രം തുറക്കുന്ന കാര്യം പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കും.

സെക്കൻഡിൽ 3800 ഘനയടി വെള്ളമാണ് അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഇതിൽ 2300 ഘനയടി വെള്ളം തമിഴ്നാട് കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. മഴ കനത്താൽ നീരൊഴുക്കു വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് അണക്കെട്ടിൽ 127 അടിയായിരുന്നു ജലനിരപ്പ്.

അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്ന സാഹചര്യം നേരിടാൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാ‍യെന്നും സർക്കാർ സജ്‍ജമെന്നും മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അറിയിച്ചു. തുറക്കുന്നതിന് 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് അറിയിക്കണമെന്നു കേരളം തമിഴ്നാടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്നു വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടാൽ പെരിയാർ നദിയിലൂടെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടി‍ലേക്കാണ് എത്തുക.

ജലനിരപ്പ് മാറ്റേണ്ടെന്ന് സമിതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സമിതിയിൽ കേരളം എതിർപ്പറിയിച്ചെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി അറിയിച്ചു. സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതികരണം കോടതി തേടി. കേസ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

കേരളം, തമിഴ്നാട് പ്രതിനിധികളും കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷൻ അംഗവും ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ സുരക്ഷാ മേൽനോട്ടച്ചുമതല. ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 31 വരെ ജലനിരപ്പ് 138 അടിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമായ തേക്കടി തടാകത്തിലൂടെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ബോട്ടിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പോകുന്നു. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

പിണറായി – സ്റ്റാലിൻ ചർച്ച

ചെന്നൈ ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച ഡിസംബറിൽ ചെന്നൈയിൽ നടത്തും. അണക്കെട്ട് ബലപ്പെടുത്തൽ, ജലനിരപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രിയും മുതിർന്ന ഡിഎംകെ നേതാവുമായ എസ്.ദുരൈമുരുഗൻ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

പിണറായിക്ക് സ്റ്റാലിന്റെ കത്ത്

ചെന്നൈ ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്തയച്ചു.

English Summary: Mullaperiyar dam will be open on Friday