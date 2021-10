വകുപ്പ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം; ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജനറലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പേര് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാക്കിയതിനു നിയമസാധുത നൽകുന്ന കേരള വിദ്യാഭ്യാസ (ഭേദഗതി) ബിൽ നിയമസഭ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വിട്ടു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജനറലായും മാറി.

ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നീ പേരുകൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എന്ന പദവിക്കു തുല്യമാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു മേധാവി എന്നതാണ് ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥ. ഹയർസെക്കൻഡറി, സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാകുന്ന ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ടി.സിദ്ദീഖ് രംഗത്തുവന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ സിപിഎം എതിർക്കുന്നുവെന്നു പറയുകയും ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകളിലൂടെ കേന്ദ്രനയം തന്നെ നടപ്പാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു.

ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ പ്രകാരമാണ് 2019 ൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ഇറക്കിയത്. ഇതിനു നിയമസാധുത നൽകിയുള്ള ഓർഡിനസിനു പകരമാണ് നിയമ ഭേദഗതി .

4 ക്ഷേമനിധികളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെട്ട ബില്ലുകളും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ടു. കേരള കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസ ക്ഷേമനിധി(ഭേദഗതി) ബിൽ, കർഷകത്തൊഴിലാളി (ഭേദഗതി) ബിൽ, കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി (ഭേദഗതി) ബിൽ, കേരള തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി (ഭേദഗതി) ബിൽ എന്നിവ. കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ അംശദായം പ്രതിമാസം 5 രൂപയിൽ നിന്നും 20 രൂപയാവും.

കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും ഉടമയും തൊഴിലാളിയും ഒരു രൂപ വീതം ക്ഷേമനിധി അംശദായം നൽകണമെന്നത് 2 രൂപ ആക്കും. തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾ പ്രതിമാസം 50 രൂപ അംശദായം നൽകണമെന്നാണു ഭേദഗതി. മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയാണ് ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

