ശബരിമലയിലെ വെർച്വൽ ക്യൂ പിൻവലിക്കാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ ശബരിമലയിലെ തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ ഏൽപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ വാദം തിങ്കളാഴ്ച തുടരും.

ജസ്റ്റിസ് അനിൽ നരേന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് പി.ജി. അജിത് കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണു ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ പരാമർശിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പു നൽകാനും കോടതി സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി.

വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പിൻവലിക്കാനാകില്ലെന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കോടതിയുടെ നിർദേശാനുസരണം സംവിധാനത്തിൽ എന്തു മാറ്റവും വരുത്താൻ തയാറാണ്. 102 പേർ മരിച്ച പുല്ലുമേട് ദുരന്തത്തെത്തുടർന്നാണു തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചത് അനുസരിച്ചാണു വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനമൊരുക്കിയത്. വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചതാണ്.

വനമേഖലയിലുള്ള ശബരിമലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്.

English Summary: Not possible to change virtual queue at Sabarimala, Kerala at High court