‘മറക്കില്ല ഓഗസ്റ്റിലെ ആ രാത്രി’; മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തുറന്നാൽ ആദ്യം ബാധിക്കുക ഇവരെ

ചെറുതോണി ∙ 36 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വള്ളക്കടവിൽ താമസമാക്കിയതാണു മേരി ഈശുക്കുട്ടിയും കുടുംബവും. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽനിന്നു വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടാൽ ആദ്യം ബാധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവരുടെത്. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് പുലർച്ചെ നാലിന് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തുറന്നുവിട്ടതിന്റെ അനുഭവം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ മായാതെയുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 14നു രാത്രി ഉറങ്ങാൻ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണു ചിലരെത്തി ക്യാംപിലേക്കു മാറാൻ പറഞ്ഞത്. മക്കളും പേരക്കുട്ടികളുമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്. രാത്രിയായതിനാൽ മാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ രാത്രിയിൽ താഴത്തെ നിലയിലെ അടുക്കള മൂടുന്നതു വരെ വെള്ളമുയർന്നു. വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലേക്കു വെള്ളമെത്താത്തതിനാൽ അന്നുരാത്രി അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി.



അടുക്കളയിലെ സാധനങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളുമൊക്കെ നശിച്ചു. ദിവസങ്ങളെടുത്താണു കിണർ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ വെള്ളം പറമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അണക്കെട്ട് തുറന്നുവിട്ടാൽ ഇത്തവണയും വെള്ളം കയറുമെന്ന് പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ, 2018ലേതു പോലെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറക്കരുതെന്നു മാത്രമാണ് മേരിയുടെ ആവശ്യം. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി മേരി ഈശുക്കുട്ടി 2018ൽ വെള്ളം കയറിയ വീടിന്റെ ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



English Summary: If Mullaperiyar dam opens, it firstly affect mary and family