ആശങ്കകൾ നിരത്തി കേരളം; പുതിയ ഡാം നിർമിക്കാൻ നിലവിലുള്ളത് ഡീകമ്മിഷൻ ചെയ്യണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തകരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായാൽ മഹാ വിപത്തായിരിക്കും ഫലമെന്നും അതു സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായിരിക്കുമെന്നും കേരളം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കാലപ്പഴക്കം, വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എന്നിവ മൂലം ഡാമിന്റെ സുരക്ഷ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്.

പുതിയ ഡാം നിർമിക്കാൻ നിലവിലുള്ളതു ഡീകമ്മിഷൻ ചെയ്യണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോതമംഗലം സ്വദേശി ജോ ജോസഫ് നൽകിയ ഹർജിക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് കേരളം ആശങ്കകൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞുവെന്ന വാദം കഴിഞ്ഞദിവസം തമിഴ്നാട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള മറുപടിയിൽ കേരളം ആശങ്കകൾ ആവർത്തിച്ചത്. ഡാമിനു താഴെയുള്ള 5 ജില്ലകളിലെ 30 ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും പരിഗണനയും പ്രാധാന്യവും നൽകണമെന്നു സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ ജി. പ്രകാശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഡാമിന് 126 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. ഭൂകമ്പ സാധ്യത ഉൾപ്പെടെ നിർമാണ ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ചില്ല. 2 തവണ ഡാം സ്ഥിതി ബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കൂടുതൽ മോശമാവുകയാണുണ്ടായത്. പുതിയ ഡാം നിർമിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും താഴെ ജീവിക്കുന്ന ജനതയുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുകയെന്നതാണു യുക്തിസഹമായ നടപടി.

സമിതിയിലും ആശങ്ക അവഗണിക്കപ്പെട്ടു

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആശങ്ക അവഗണിക്കപ്പെട്ടെന്നു കേരളത്തിനു പരാതി. നിലവിലെ ജലനിരപ്പിൽ വ്യത്യാസം വേണ്ടെന്നും ഇതു 142 അടിയായി ഉയർത്താം എന്നുമാണു കഴിഞ്ഞദിവസം മേൽനോട്ട സമിതി അറിയിച്ചത്. തമിഴ്നാടിന്റെ വാദം അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു ഇത്.

ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പ് കേരളം കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.മേ‍ൽനോട്ട സമിതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കയോ അഭിപ്രായമോ കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. മേൽനോട്ട സമിതി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സിനു കേരള സർക്കാർ നൽകിയ വിയോജന കുറിപ്പും സുപ്രീം കോടതിക്കു നൽകിയില്ല എന്നും കേരളം ഇന്നലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Mullaperiyar Dam Must Be Decommissioned, New Dam Needed : Kerala Tells Supreme Court