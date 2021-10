തിരുവനന്തപുരം ∙ നാളെ സ്കൂൾ തുറക്കാനിരിക്കെ 2609 അധ്യാപക, അനധ്യാപകർ ഇതുവരെ കോവി‍ഡ് വാക്സീൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. ഇതിൽ വാക്‌സീൻ എടുക്കാത്ത അധ്യാപകർ 2282 പേരും അനധ്യാപകർ 327 പേരുമാണ്.

അലർജി, ആരോഗ്യപ്രശ്നം, മതപരമായ കാരണം എന്നിവ മൂലം വാക്സീൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. വാക്സീൻ നിർബന്ധമാക്കി സർക്കാർ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നില്ല. ഇവർ 2 ആഴ്ച സ്കൂളിൽ വരേണ്ട. പകരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി.

English Summary: 2282 teachers have not done covid vaccination