വാക്സീൻ ഒരു ഡോസ് മാത്രം എടുത്തവരിൽ കോവിഡ് കുറവ്; കാരണം തേടി വിദഗ്ധർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഡോസ് എടുത്തവരിൽ കോവിഡ് ബാധ കുറവാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ ഒക്ടോബർ 26 വരെയുള്ള കോവിഡ് ബാധിതരുടെ വാക്സിനേഷൻ പരിശോധനയിലാണ് ഇതുവരെയുള്ള വാക്സീൻ പ്രതിരോധ ശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന വിലയിരുത്തലുള്ളത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ.രാജൻ ഖൊബ്രഗഡെ തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ ഒക്ടോബർ 5 വരെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 86,008. ഇതിൽ വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർ 34,761. രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർ 23,579. അതേസമയം, ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർ 13,834 മാത്രം.

ഒക്ടോബർ 6–12 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: കോവിഡ് ബാധിതരിൽ 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർ 20,943, ഒരു ഡോസ് എടുത്തവർ–11,243.

ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ 19 വരെ: 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർ 19,090, ഒരു ഡോസ്–9,268.

ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 26 വരെ: 2 ഡോസ് എടുത്തവർ–20,391, ഒരു ഡോസ് എടുത്തവർ–9,491.

∙ കാരണം തേടി വിദഗ്ധർ

കോവിഡ് ബാധിതരിൽ രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരുടെ പകുതി മാത്രമാണ് ഒരു ഡോസ് എടുത്തവരെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ പ്രതിരോധക്കണക്കുകളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതല്ല ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്നും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വേണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഒന്നുകിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പിഴവു സംഭവിച്ചിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 2–ാം ഡോസ് എടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മുൻനിരപ്പോരാളികളും വയോധികരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കാം.

കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തത് ജൂലൈ–സെപ്റ്റംബറിലാണ് എന്നതിനാൽ അവരിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു ഡോസ് എടുത്തവർക്കു വൈറസ് തീവ്രവ്യാപന ഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചില്ല. അവരിൽ ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴാണു കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതും നിലവിലെ വർധനയ്ക്കു കാരണമാകാം.

പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതാണു കാരണമെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കായി കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം തേടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല.

