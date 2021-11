മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം എന്ന ആവശ്യം തമിഴ്നാടിനു മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം നിർമിക്കണമെന്ന കാര്യം തമിഴ്നാടിനു മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെയും അല്ലാതെയും ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം. ഈ വിഷയത്തിൽ നാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. രണ്ടു ചേരിയുണ്ടെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കരുത്.

അവിടെ പുതിയ ഡാം വേണം. തമിഴ്നാടിനു തുടർന്നും വെള്ളം നൽകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാടിന്റേതു നല്ല സമീപനമാണ്. കേരളവും തമിഴ്നാടും സഹോദരങ്ങളെ പ്പോലെ കഴിയേണ്ടവരാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ചിലർ വികാരം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മളും പോകരുത്.

കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നേതാവാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ചിലപ്പോൾ തമിഴ്നാടിന്റെ ചുമതല ലഭിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിലപാടു തുടരാൻ സാധിക്കുമോ. തമിഴ്നാടുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്രത്തെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതു ചെയ്യാൻ മുൻപ് എത്രയോ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും അവർ അത് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. ഇതു സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടല്ല. 136 അടിയായി ജലനിരപ്പ് നിശ്ചയിച്ചു നിയമം പാസാക്കിയത് നാം ഒന്നിച്ചു നിന്നാണ്.

ബേബി ഡാം ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ 152 അടി വെള്ളം വരെ സംഭരിക്കാമെന്നാണു മുൻപ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ 3 റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ നൽകി. മൂന്നും തള്ളി. മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ മിനിറ്റ്സിലുള്ള വിയോജിപ്പും അപാകതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളം കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയെയും അറിയിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു നിയമസഭ 4 തവണ പ്രമേയം പാസാക്കി. യോജിപ്പോടെയാണു ഭരണ, പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നു മാറുന്നതു ഗുണകരമാണോയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

