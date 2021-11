കാറപകടം; റോഡിൽ പൊലിഞ്ഞ് 2019 മിസ് കേരള അൻസിയും റണ്ണറപ് അഞ്ജനയും

കൊച്ചി ∙ പാലാരിവട്ടം ചക്കരപ്പറമ്പിനു സമീപം കാർ മരത്തിലിടിച്ച് മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയും 2019 ലെ മിസ് കേരളയുമായ അൻസി കബീർ (25), 2019 ലെ മിസ് കേരള റണ്ണറപ് അഞ്ജന ഷാജൻ (26) എന്നിവർ മരിച്ചു. മുന്നിൽ പോയ ബൈക്കിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ കാർ വെട്ടിച്ചുമാറ്റിയപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടു വഴിയരികിലെ മരത്തിലിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇവർക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന തൃശൂർ ‍വെമ്പല്ലൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന തൃശൂർ മാള സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹ്മാനെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അഞ്ജന ഷാജൻ, അൻസി കബീർ എന്നിവർ 2019ലെ മിസ് കേരള സൗന്ദര്യമത്സരത്തിന്റെ പുരസ്കാരവേദിയിൽ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

തിങ്കളാഴ്ച വെളുപ്പിന് ഒരുമണിയോടെ വൈറ്റില ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്കു പോകുമ്പോഴാണ് അപകടം. ബൈക്കിലിടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ച കാർ വശത്തെ ഡിവൈഡർ തകർത്ത്, മരത്തിൽ ഇടിച്ച് പൂർണമായി തകർന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഒരാൾ വാഹനത്തിനു പുറത്തേക്കു തെറിച്ചുവീണു. 2 പേരും സംഭവം സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ

തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ആലംകോട് പാലാംകോണം അൻസി കോട്ടജിൽ അബ്ദുൽ കബീറിന്റെയും റസീന ബീവിയുടെയും മകളായ അൻസി കബീർ തിരുവനന്തപുരം ഇൻഫോസിസിലെ ജീവനക്കാരിയാണ്. മോഡലിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഈയിടെ കൊച്ചിയിലേക്കു താമസം മാറി. ആയുർവേദ ഡോക്ടറായ അഞ്ജന സിഐഎസ്എഫ് എഎസ്ഐയായ തൃശൂർ ആളൂർ അമ്പാടൻ വീട്ടിൽ ഷാജന്റെയും ലതികയുടെയും മകളാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് എത്തിയ അഞ്ജനയെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനായി പോകുംവഴിയാണ് അപകടം.

മകളുടെ അപകട മരണവിവരമറിഞ്ഞ് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച അൻസിയുടെ മാതാവിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടനില തരണം ചെയ്തു. അഞ്ജനയുടെ സംസ്കാരം നടത്തി. അൻസിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്നു നടക്കും.

English Summary: Former Miss Kerala and Runner Up Died in an Accident At Kochi