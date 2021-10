അതീവ ദരിദ്രരെ കണ്ടെത്താൻ സർവേ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ അതീവ ദരിദ്രരെ കണ്ടെത്താനുള്ള സർവേയുടെ ഭാഗമായി എത്തുന്ന എന്യൂമറേറ്റർമാർ പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങളിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ഭാരവും ഉയരവും അളക്കും. ഒരാളുടെ എങ്കിലും വിവരം ശേഖരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീടു സന്ദർശിക്കണമെന്നു സർക്കാർ നിർദേശമുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ഉയരവും ഭാരവും അളക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ എന്യൂമറേറ്റർമാർ ആയിരിക്കണമെന്നു സർവേ സംബന്ധിച്ച കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.

പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങളിൽ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാകണം വിവരശേഖരണം. ഇതു മൊബൈൽ ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജിയോ ടാഗിങ് നടത്തും. സ്ഥലത്തു വന്നു വിവരം ശേഖരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിത്.

5 വർഷം കൊണ്ട് അതിതീവ്ര ദാരിദ്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർവേ. പട്ടികവർഗം, പട്ടികജാതി, തീരദേശവാസികൾ, നഗര ദരിദ്രർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചും സാമൂഹിക, ശാരീരിക, ബൗദ്ധിക വെല്ലുവിളികൾ, തൊഴിൽശേഷി ഇല്ലായ്മ, മുഖ്യവരുമാനദായകൻ മരിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുകയോ ചെയ്ത കുടുംബം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുമാണു പട്ടിക തയാറാക്കുക.

സാധ്യത പട്ടിക തയാറാക്കുന്ന നടപടികൾ ഈ മാസം ആരംഭിക്കും. വാർഡ് തല ജനകീയ സമിതികളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചർച്ച നടത്തി പട്ടിക തയാറാക്കും.

