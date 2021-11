ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലെന്നു പരാതി; പരീക്ഷാഭവനിൽ ശിവൻകുട്ടിയുടെ മിന്നൽ പരിശോധന

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരീക്ഷാഭവനിൽ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന പരാതിക്കാർക്കു വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പലപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലെന്നുമുള്ള വ്യാപകമായ പരാതികളെത്തുടർന്നാണു മന്ത്രി നേരിട്ടു പരിശോധന നടത്തിയത്. പരാതികൾ കേൾക്കാനും പരിഹാരം കാണാനും കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾ സജ്ജമാക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

പൂജപ്പുര പരീക്ഷാ ഭവനിൽ ഫോൺ എടുക്കാറില്ലെന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാറില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു മന്ത്രിക്കു പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് ഇക്കാര്യം നേരിട്ടു പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നും 1.29നും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പരീക്ഷാഭവനിലെ ഫോണിലേക്കു വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും ഫോണെടുത്തില്ല. ഇതോടെയാണ് നാലരയ്ക്ക് മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പരീക്ഷാഭവനിലെത്തിയത്. റിസപ്ഷനിലെ ടെലിഫോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്‌ഷനിലെത്തിയ മന്ത്രി അവിടെ കസേരയിലിരുന്ന് ജീവനക്കാരോട് വിശദീകരണം തേടി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഴിവുകഴിവു പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മന്ത്രി വിട്ടില്ല. ഫോണിൽ ലഭിച്ച പരാതികൾ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു.

പൊടിയും മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ റിസപ്ഷനും മന്ത്രിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ശുചീകരണത്തിനു പ്രത്യേകം ജീവനക്കാരുണ്ടായിട്ടും ഓഫിസ് വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ചോദിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഇനി ഉണ്ടാകരുതെന്നും സെക്‌ഷൻ ഓഫിസർമാരുടെ ഉൾപ്പെടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ മിന്നൽ പരിശോധന ലൈവ് ആയി സംപ്രേഷണം ചെയ്തതോടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ പരാതികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപേക്ഷ നൽകി മാസങ്ങളായിട്ടും പരിഹാരമായില്ലെന്നതുൾപ്പെടെ പരാതികളാണ് ഉയർന്നത്.

പരീക്ഷാ ഭവനിൽ 2 നമ്പറുകൾ കൂടി

മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പരീക്ഷാ ഭവനിലെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി 2 നമ്പറുകൾ കൂടി തുടങ്ങി. 0471 2546800, 2546830

