ചികിത്സ നിഷേധിച്ച് മന്ത്രവാദം; ബാലികയുടെ മരണത്തിൽ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂർ∙ ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു സിറ്റി നാലുവയലിൽ ഹിദായത്ത് വീട്ടിൽ എം.എ.ഫാത്തിമ (11) മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ പിതാവ് അബ്ദുൽ സത്താർ (55), സിറ്റി ആസാദ് റോഡിലെ മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് (30) എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച ഫാത്തിമയ്ക്കു ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചെന്നും മന്ത്രവാദ ചികിത്സ നടത്തിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത്. സത്താറിനെതിരെ ബാലനീതി നിയമപ്രകാരവും കേസുണ്ട്. ഇരുവരെയും ചൊവ്വാഴ്ച പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഇരുവരെയും ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സിറ്റി കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഇമാം ആണ് മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്.

പനി ബാധിച്ച് 3 ദിവസത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഫാത്തിമ ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് ഞായറാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. അന്നു പുലർച്ചെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തി ഫാത്തിമയുടെ ദേഹം വൃത്തിയാക്കാത്ത നിലയിലായിരുന്നതിനാൽ ഡോക്ടർമാർ സംശയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഫാത്തിമയുടെ പിതൃസഹോദരന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കേസെടുത്തത്.

അറസ്റ്റിലായ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഇമാം ഉവൈസ്, കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ സത്താർ എന്നിവർ കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ. ചിത്രം: മനോരമ

ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നതിനു പകരം അശാസ്ത്രീയ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ജപിച്ചൂതിയ വെള്ളം ഉവൈസ് ഫാത്തിമയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കു നൽകിയെന്നും കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്നു വിലക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു. ഫാത്തിമയെ ഉവൈസ് നേരിട്ട് ചികിത്സിച്ചതായി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്.

സത്താറിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട, പ്രായം ചെന്ന 3 പേർ സമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ നൽകാതിരുന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിവുണ്ടായിട്ടുപോലും മകൾക്കു ചികിത്സ നൽകാൻ സത്താർ തയാറായില്ല. ഇവരുമായി 3 വർഷമായി ഉവൈസിനു ബന്ധമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Two arrested in 11-year-old girl's death in Kannur