പൊലീസ് – മോൻസൻ ബന്ധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പു കേസ് പ്രതി മോൻസനുമായി ഏതെങ്കിലും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ബന്ധമുള്ളതായി അന്വേഷണത്തിൽ വെളിവായിട്ടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള അനിത പുല്ലയിൽ എന്ന വനിത 2 തവണ പൊലീസ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചു മുൻ ഡിജിപിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019 ജനുവരി 11നും ജൂലൈ 27നുമായിരുന്നു ഇത്.

ലിനിത വിൽസൻ എന്നൊരാളുടെ സഹോദരനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹി എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു സന്ദർശനം. തുടർന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി സഹോദരനെ കണ്ടെത്തി.

നിലവിൽ 744 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്. ഇതിൽ 18 പേരെ സർവീസിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി. 691 പേർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയെടുത്തു.

മഴ: ധനസഹായം ശനി മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മഴക്കെടുതി ബാധിതർക്കു ധനസഹായ വിതരണം ഓൺലൈനായി ശനിയാഴ്ചആരംഭിക്കും. മണ്ണൊലിപ്പിനു സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

English Summary: No evidence regarding police - monson connection says chief minister