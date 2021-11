പുന:സംഘടനയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോൺഗ്രസിൽ പുന:സംഘടനയും യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ രൂപീകരണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കെപിസിസി നിർവാഹകസമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുന:സംഘടന നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആവശ്യം നേതൃത്വം തള്ളി. ഇതിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത വാദപ്രതിവാദം യോഗത്തിൽ നടന്നു. പുന:സംഘടന തുടരാൻ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന സമ്പൂർണ കെപിസിസി യോഗത്തിൽ, പുന:സംഘടന തുടരുന്നതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിനു വിടുകയാണെന്നു കെ.സുധാകരൻ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിർവാഹകസമിതി മറിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സംഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ.

ചൊവ്വാഴ്ച പുന:സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ഗ്രൂപ്പുകൾ രംഗത്തു വന്നതിന് ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിൽ മറുപടി നൽകുകയാണ് പുതിയ നേതൃത്വം ചെയ്തത്. പുന:സംഘടന നടത്തിയാലേ ജില്ലകളിൽ പാർട്ടിയെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ വാദിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഭാരവാഹികളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നവർക്കു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു വരുന്നതിനു തടസ്സമാകുമെന്നായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വാദം. പുന:സംഘടനയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിനു പേർക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതാകുമെന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണു പുറത്തു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആരോടും പരിഭവം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary: KPCC to proceed with further reshuffling amidst group protest