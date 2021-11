ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ നിർമിച്ച വീടെത്ര?; നിയമസഭയിൽ തർക്കം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു ഭവന രഹിതർക്കായി നിർമിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണത്തെച്ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ തർക്കം. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്തു സഭയിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ കണക്കനുസരിച്ച് 3,724 വീടുകൾ മാത്രമാണു വിവിധ ഭവന പദ്ധതികൾ വഴി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നു മന്ത്രി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതു പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കി.

സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നാൽ വാദത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ 2011 മുതൽ 2016 വരെ 4.34 ലക്ഷം വീടുകളാണു നിർമിച്ചു നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2017 ൽ അന്നത്തെ തദ്ദേശ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ സഭയിൽ നൽകിയ ഉത്തരത്തിൽ ഇതു വ്യക്തമാണ്.

ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന വഴി 2.74 ലക്ഷവും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം 19,000 വീടും പൂർത്തിയാക്കി. പട്ടിക വിഭാഗ പദ്ധതികളിൽ അടക്കമാണു മറ്റു വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ആസൂത്രണ ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർവേയിലെ അച്ചടിപ്പിശകു മൂലമാണ് ഈ സംഖ്യ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന മറു വാദമാണ് മന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത്.

English Summary: War of words in assembly over number of houses built by Oommen Chandy government