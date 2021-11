13 വയസ്സുകാരിയുടെ മരണം: പീഡനം നടന്നെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്

രാജകുമാരി ∙ ശാന്തൻപാറ കോരംപാറയിൽ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നു മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 13 വയസ്സുകാരി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 19നാണ് കുട്ടിയെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത്.

പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ജീവനൊടുക്കിയതാണ്. പെൺകുട്ടിയും തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ അമ്മയുമാണ് കോരംപാറയിലെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. അമ്മയുമായി പിണങ്ങിയ കുട്ടി വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കു പോയെന്നും അവിടെയാണ് ഉറങ്ങിയതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വന്നതു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട വല്യമ്മ ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് രാജകുമാരിയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Thirteen year old girl was raped says post mortem report