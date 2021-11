സ്പാർക്കിലെ ശമ്പള വിവരങ്ങൾ ഡിഡിഒയ്ക്കു തിരുത്താം; ആശ്വാസമായി സർക്കാർ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാരിന്റെ ശമ്പള വിതരണ സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ സ്പാർക്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡിഡിഒമാർക്ക് തിരുത്താൻ ധനവകുപ്പ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. ദീർഘനാളായി ജീവനക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനാണ് ഇതോടെ ഭാഗികമായെങ്കിലും പരിഹാരമായത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർ തലസ്ഥാനത്തെ സ്പാർക് ഓഫിസിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് തിരുത്തൽ‌ വരുത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇതിനായി ഒട്ടേറെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടി വരാറുമുണ്ട്.

നിലവിലെ ശമ്പളം, ശമ്പളം പരിഷ്കരിച്ച തീയതി, മുൻ ശമ്പള സ്കെയിൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തിരുത്താൻ ഡിഡിഒയ്ക്ക് അധികാരം നൽകിയാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. ഇൗ മാസം ഒന്നിന് സൗകര്യം നിലവിൽ വന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക. പേരും ജനനത്തീയതിയും ഡിഡിഒ തലത്തിൽ തിരുത്താനുള്ള സൗകര്യം കൂടി വേണമെന്ന ആവശ്യവും സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണ്. കൂടുതൽ തിരുത്തൽ സൗകര്യങ്ങൾ സ്പാർക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിഷ്കരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രമേ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താവൂ. തിരുത്തിയ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും മുൻപ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം. ഡിഡിഒമാരുടെ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടത്. തിരുത്തലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഷീറ്റ് ഇ–സർവീസ് ബുക്കിൽ പ്രത്യേക പേജായി ചേർക്കണം. തിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സ്പാർക് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു (www.info.spark.gov.in). എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇൗ തിരുത്തൽ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാം.

English Summary: DDO can edit data about salary in Spark software, new order