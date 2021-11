കണ്ണൂരിൽ പിടിയിലായത് മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രാഘവേന്ദ്ര; എൻഐഎക്ക് കൈമാറി

കണ്ണൂർ ∙ അഴീക്കൽ ചാൽ ബീച്ച് ഭാഗത്തു നിന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളപട്ടണം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രാഘവേന്ദ്രയെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കു (എൻഐഎ) കൈമാറി. നിലമ്പൂർ കാട്ടിൽ ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുകയും മാവോയിസ്റ്റ് ദിനം ആചരിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണു രാഘവേന്ദ്രയെന്ന് എൻഐഎ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മലപ്പുറം എടക്കരയിൽ 2017 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു മാവോയിസ്‌റ്റ്‌ സായുധ ക്യാംപ്.

രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ വളപട്ടണം പൊലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് ഇടയിലാണു വയനാട് റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ജീപ്പിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന 3 പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. പൊലീസ് വളഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരിൽ ഒരാൾ മാവോയിസ്റ്റ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുവെന്നു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ആർ.ഇളങ്കോ പറഞ്ഞു. മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം സംശയിച്ചതിനാൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾത്തന്നെ വിവരം കൈമാറി. അവർ എത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് പിടിയിലായത് രാഘവേന്ദ്രയാണെന്നു മനസ്സിലായത്.

മലപ്പുറം എടക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2017 സെപ്റ്റംബറിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം കേരള തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കേസ് ഒരു മാസം മുൻപാണ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തത്.

English Summary: Police handed over the arrested Maoist leader to NIA