ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്തൽ: തമിഴ്നാട് വെട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് 23 മരങ്ങൾ

ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 23 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു തമിഴ്നാട് ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ കമ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ 2015ലാണു സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയത്.

ഇതു പരിശോധിച്ച പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതം ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, 19 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ മാസം 30 ന് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർ‍ഡനു കത്തയച്ചു.

മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാറിലെ അഞ്ചാമത്തെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം മെയ്ന്റനൻസ് ജോലികൾക്കായി തമിഴ്നാടിനു മരം മുറിക്കാ‍ം. എന്നാൽ മുറിച്ച മരങ്ങൾ ഉപയോഗി‍ക്കാനോ, പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിനു പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാനോ പാടില്ലെന്നു കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതു പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് 15 മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകി ചീഫ് വൈൽഡ് വാർഡൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന തടിയും വിറകും പാട്ടഭൂമിക്കു പുറത്തു തടയണ നിർമാണത്തിനും മറ്റുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പെരിയാർ കടു‍വ സങ്കേതം (ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ) ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് ഉത്തരവിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Tamilnadu demanded cutting of 23 trees for strenghtening of baby dam