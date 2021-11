റിസോർട്ട് ഉടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി യുവതിയോടൊപ്പം ചിത്രങ്ങളെടുത്തു; കൂടുതൽ‍ പേർ പിടിയിലാകും

കലവൂർ (ആലപ്പുഴ) ∙ റിസോർട്ട് ഉടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഹണി ട്രാപ്പിന് സമാനമായ തട്ടിപ്പിലൂടെ 10 ലക്ഷം രൂപ കവരാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ‍ പേർ പിടിയിലായേക്കും. ഇക്കാര്യം പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായ 5 പേരെ ആലപ്പുഴ സിജെഎം കോടതി 14 ദിവസത്തേക്കു റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളാണെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി ചെറുതുരുത്തി പാളയംകോട്ട സ്വദേശി ബി.സജീർ (30) ഇരുപത്തഞ്ചോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയും ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചയാളുമാണ്. പിടിയിലായ തൃശൂർ മുള്ളൂക്കര ആയൂർ അരങ്ങത്തുപറമ്പ് മുഹമ്മദ് ഷാഫിൻ (23), ചെറുതുരുത്തി കല്ലാടിക്കുന്നത്ത് അഷ്റഫ് (23), ചെറുതുരുത്തി കല്ലേക്കുന്ന് സനൂഷ് (22), മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ചോറ്റുപാറ വലിയവിരിപ്പിൽ എസ്.സനു (27) എന്നിവരും ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളും ജയിലിൽ പരിചയപ്പെട്ടവരുമാണ്.

മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വദേശി വാറാൻ കവലയ്ക്ക് സമീപം റിസോർട്ട് നടത്തുന്ന നാൽപത്തിമൂന്നുകാരനെയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 10 ലക്ഷം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ പലരെയും വായ്പയ്ക്കു സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സുഹൃത്തു വഴി തൃശൂരിലെ യുവതിയെ പരിചയപ്പെട്ടു.

തൃശൂർ മാളയ്ക്കു സമീപം ലോഡ്ജിലെ മുറിയിലെത്തിയ റിസോർട്ട് ഉടമയെ പിന്നീട് സ്ത്രീയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന പേരിലെത്തിയ യുവാക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. യുവതിയോടൊപ്പം ചിത്രങ്ങളും എടുത്തു. റിസോർട്ട് ഉടമയുടെ വീട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലാണ്, ഇയാളെ ചെറുതുരുത്തിക്കു സമീപം ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ തടവിൽ പാർപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Threatening Resort Owner: More People Could Be Arrested