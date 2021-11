മുല്ലപ്പെരിയാർ മരംമുറിക്കൽ ഉത്തരവ്: നടപടി ആർക്കെതിരെ; ആശയക്കുഴപ്പം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ പേരിൽ ഐഎഎസ്–ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ. കർശന നടപടി വേണോ താക്കീതു മതിയോ എന്നതാണു സംശയം.

ഉത്തരവിറക്കിയ ചീഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണു മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ജലവിഭവ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ. ജോസ് പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഉത്തരവെന്നാണു ബെന്നിച്ചൻ തോമസിന്റെ നിലപാട്. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതിയിലെ കേരളത്തിലെ ഏക പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ടി.കെ.ജോസ്.

വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹയുടെ കൂടി അറിവോടെയാണ് ചീഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ മാത്രം നടപടിയെടുത്താൽ വിവാദമാകുമെന്നും സർക്കാർ കരുതുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രം ബലിയാടാക്കി മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്നതും ഉന്നതർക്കു പങ്കുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം എങ്ങനെ മറികടക്കണമെന്നതും സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലെ കടമ്പകളാണ്.

English Summary: Confusion over action regarding tree cutting order at Mullaperiyar