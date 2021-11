അൻസിക്കും അഞ്ജനയ്ക്കും പിന്നാലെ ആഷിഖും; പാലാരിവട്ടം അപകടത്തിൽ മരണം മൂന്നായി

കൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം ചക്കരപ്പറമ്പിനു സമീപം ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മീഡിയനിലെ മരത്തിൽ ഇടിച്ച് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. തൃശൂർ വെമ്പല്ലൂർ കട്ടൻബസാർ കറപ്പംവീട്ടിൽ അഷ്റഫിന്റെ മകൻ കെ.എ. മുഹമ്മദ് ആഷിഖാണു (25) മരിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. തലയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആഷിഖ് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടരയ്ക്കാണു മരിച്ചത്.



മരിച്ച അൻസി കബീറും അഞ്ജന ഷാജനും (ഫയൽ ചിത്രം)

ഈമാസം ഒന്നിനു പുലർച്ചെ ഒന്നിനാണ് സംഭവം. വൈറ്റില ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. ബൈക്കിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ കാർ ഇടത്തേക്കു വെട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് അപകടം. കാറിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന 2019ലെ മിസ് കേരളയും ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശിയുമായ അൻസി കബീർ (25), 2019ലെ മിസ് കേരള റണ്ണറപ്പും തൃശൂർ സ്വദേശിയുമായ അഞ്ജന ഷാജൻ (24) എന്നിവർ നേരത്തേ മരിച്ചു. കാറോടിച്ചിരുന്ന തൃശൂർ മാള സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ചികിത്സയിലാണ്.

English Summary: One more died in Palarivattom road accident