ഭാര്യയെയും 2 മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തി ഗൃഹനാഥൻ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

കൊട്ടാരക്കര (കൊല്ലം) ∙ വീട്ടമ്മയും 2 മക്കളും വെട്ടേറ്റു മരിച്ച നിലയിലും ഗൃഹനാഥനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തി. നീലേശ്വരം മുക്കോണിമുക്ക് കാരുണ്യനഗർ പൂജപ്പുര വീട്ടിൽ രാജേന്ദ്രൻ (56), ഭാര്യ അനിത (48), മക്കളായ ആദിത് രാജ് (24), അമൃത രാജ് (20) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രാജേന്ദ്രൻ ജീവനൊടുക്കിയതാകാമെന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും ലഭിച്ചാലേ വ്യക്തത വരൂ.

മുൻപ് ഗൾഫിലായിരുന്ന രാജേന്ദ്രൻ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മടങ്ങിയെത്തി ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. ആദിത് രാജ് സ്വകാര്യ ഡിടിഎച്ച് കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ് ജീവനക്കാരനാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആദിത് രാജ് കടയിൽ എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് സുഹൃത്ത് സിബിൻ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണു ദാരുണസംഭവം നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത്.

വീട്ടിലെ ഹാളിലാണ് ആദിത് രാജിന്റെ മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. സമീപത്തെ മുറിയിൽ അനിതയുടെയും അമൃത രാജിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടെത്തി. കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ വെട്ടേറ്റതാണു മൂവരുടെയും മരണകാരണം. തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു രാജേന്ദ്രന്റെ മൃതദേഹം. രക്തം പുരണ്ട വെട്ടുകത്തി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വീടിന്റെ സിറ്റ്ഔട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

തൊഴിലുറപ്പു തൊഴിലാളിയാണ് അനിത. അമൃത രാജ് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കംപ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. വീടുപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിനു സഹകരണ ബാങ്കിലടക്കം കടബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പലരിൽ നിന്നും വേറെയും കടം വാങ്ങിയെങ്കിലും വീടുപണി പൂർത്തിയായില്ല.

ഡിഐജി സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുരുദിൻ, റൂറൽ എസ്പി കെ.ബി.രവി, ഡിവൈഎസ്പി ആർ.സുരേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം എത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹങ്ങൾ കൊല്ലം ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ഇന്ന് 2നു വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും.

