സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം; ‘ബലപ്പെടുത്തൽ പോരാ, റൂൾ കർവ് താഴ്ത്തണം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബലപ്പെടുത്തലോ പുനരുജ്ജീവനമോ വഴി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിനെ ശാശ്വതമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും തമിഴ്നാട് നിർദേശിച്ച റൂൾ കർവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരളം സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. കേരളം ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളിലെ വിശദ വാദം നാളെ തുടങ്ങും. ഇതിനിടെ, ജല കമ്മിഷൻ നൽകിയ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കരുതെന്നും ഡാം സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരനായ ജോ ജോസഫും കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

മേൽനോട്ട സമിതി നിശ്ചയിച്ച റൂൾ കർവ് തൽക്കാലം നിലനിർത്താനാണ് കഴിഞ്ഞ 28നു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ, ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒക്ടോബർ 31നു റൂൾ കർവ് പാലിച്ച് ജലനിരപ്പ് 138 അടിയാക്കാൻ തമിഴ്നാട് ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും കോടതിനിർദേശത്തിന്റെ ലംഘനമാണിതെന്നും കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 31നു രാത്രി 11നു 138.55 അടിയായിരുന്നു ജലനിരപ്പ്. അതിനാൽ തമിഴ്നാട് നിർദേശിച്ച റൂൾ കർവിൽ മാറ്റം വേണമെന്നും നവംബർ 30നു പരമാവധി ജലനിരപ്പ് 140 അടിയായി നിജപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിർദേശിച്ച റൂൾ കർവ് പ്രകാരം വർഷത്തിൽ 2 തവണ ജലനിരപ്പ് 142 അടിയായി ഉയർത്താം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി മാനിച്ചു മേൽനോട്ട സമിതി പുനഃപരിശോധന നടത്തണമെന്നും നവംബർ 30 ന് അണക്കെട്ടിലെ പരമാവധി ജലനിരപ്പ് 140 അടിയായി നിജപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഡാം ആണ് അഭികാമ്യമെന്ന നിലപാട് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജലനിരപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ തീരുമാനം കേരളം കഴിഞ്ഞദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റ് അണക്കെട്ടുകളായ ഇടുക്കി, ഇടമലയാർ, കക്കി എന്നിവയ്ക്കായി കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷൻ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള റൂൾ കർവ് പ്രകാരം വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് പരമാവധി ജലനിരപ്പിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കാവുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ മാത്രം 2 തവണ 142 അടിയായി ഉയർത്താൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിന്റെ അനുമതി കത്ത് പുറത്തുവിട്ട് തമിഴ്നാട്

ചെന്നൈ ∙ മരംമുറി അനുവദിച്ചു കേരളം നൽകിയ കത്തുകൾ തമിഴ്നാട് പുറത്തുവിട്ടു. ചീഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർ‍ഡൻ, പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നിവർ നൽകിയ കത്തുകളാണു ജലവിഭവ മന്ത്രി എസ്.ദുരൈമുരുഗൻ പുറത്തുവിട്ടത്. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണു നിലവിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നതെന്നും ഈമാസം 30നു ജലനിരപ്പ് 142 അടിയാക്കി ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala demands for new dam at Mullaperiyar