മരംമുറി തീരുമാനം കേരള– തമിഴ്നാട് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ; തെളിവ് പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ ബേബി ഡാമിനു മുന്നിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2 മാസത്തോളം മുൻപു തന്നെ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ തെളിവ് പുറത്ത്. കേരളം, തമിഴ്നാട് ജലവിഭവ–വനം സെക്രട്ടറിമാർ സെപ്റ്റംബർ 17നു ചേർന്ന വിഡിയോ കോൺഫറൻ‍സിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചതെന്നു സർക്കാർ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ യോഗ‍ത്തെക്കുറിച്ചു സംസ്ഥാനാന്തര നദീജല വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനും വനം–ജലവിഭവ മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസുകൾക്കും അറിവുണ്ടായിരു‍ന്നെന്നും വ്യക്തമായി.

ജൂണിൽ കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ ബേബി ഡാമിൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിരുന്ന കാര്യം വനം മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ വിശദീകരിച്ചതോടെ മരംമുറിയെ‍ക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സർക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമായി. സെപ്റ്റംബർ 17ലെ യോഗ‍ത്തെക്കുറിച്ചു സർക്കാർ ഇപ്പോഴും നിശ്ശ‍ബ്ദത പാലിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ പ്രതികരി‍ച്ചിട്ടുമില്ല.

മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ തമിഴ്നാട് 2012 മുതൽ സമീപിച്ചിരുന്നു. പല കാരണങ്ങളാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. 2015 മേയ് 29നു ‘പരിവേഷ്’ പോർട്ടലിലൂടെ ലഭിച്ച അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ഇതുവരെയുള്ള പ്രധാന നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ.

∙ 2019 ഫെബ്രുവരി 8: തമിഴ്നാടിന്റെ അപേക്ഷ വനംവകുപ്പ് ഇടുക്കി കലക്ടർക്കും പെരിയാർ കടുവസങ്കേതം ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കും കൈമാറി. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖ‍കൾ തമിഴ്നാട് വീണ്ടും അപ്​ലോഡ് ചെയ്തു.

∙ 2020 സെപ്റ്റംബർ 3: തുടർനടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ.കെ.മണിവാസൻ കേരള വനം സെക്രട്ടറിക്കു കത്തെഴുതി.

∙ ഒക്ടോബർ 19: മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിനും മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുമായി വനം മേധാവി, ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്‌വാർഡൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്), പെരിയാർ കടുവസങ്കേതം ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്കു വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചു.

∙ 2021 ജൂൺ 11: മൊത്തം 23 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യമെങ്കിലും 15 മതിയെന്ന് കേരള–തമിഴ്നാട് സംഘം അണക്കെട്ടിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ധാരണ.

∙ ജൂലൈ 13: മരംമുറിക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബർ 19ന് അയച്ച കത്തിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് ആരാഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്.

∙ സെപ്റ്റംബർ 17: പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ അവലോകനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള–തമിഴ്നാട് പ്രതിനിധികളുടെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് യോഗത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്തു. മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ ഈ യോഗത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നൽകിയതായി കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ 4 പേജ് നോട്ടിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ജലവിഭവ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ.ജോസ്, വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹ, കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ ഡോ. ബി.അശോക്, ജലവിഭവ സെക്രട്ടറി പ്രണബ് ജ്യോതി നാഥ്, ചീഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് തുടങ്ങി 14 പേർ പങ്കെടുത്തു; തമിഴ്നാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് സക്സേന ഉൾപ്പെടെ 11 ഉദ്യോഗസ്ഥരും.

നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് അപേക്ഷ നൽകാൻ തമിഴ്നാടിനോട് ആവശ്യപ്പെ‍ട്ടെങ്കിലും ശരിയായ മാതൃകയിൽ ഇതുവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

∙ ഒക്ടോബർ 19: മരംമുറിക്കു സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരവും, നിയമങ്ങൾക്കും കേരള സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായും സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നു വനം മേധാവി, ചീഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ , പെരിയാർ കടുവസങ്കേതം ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്കു വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹയുടെ കത്ത്.

∙ ഒക്ടോബർ 26: ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്താൻ ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ കേരളം വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും അ‍പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണത്തിനു വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ നിർദേശം. സമിതി ചെയർമാൻ ഗുൽഷൻ രാജ്, ജലവിഭവ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ.ജോസ്, തമിഴ്നാട് മരാമത്തു വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് സക്‌‍സേന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചതു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റി‍നാണ്.

∙ നവംബർ 1: സെപ്റ്റംബർ 17 ലെ യോഗ തീരുമാനം ഉത്തരവായിറക്കാൻ ടി.കെ.ജോസിന്റെ ചേംബറിൽ അനൗദ്യോഗിക യോഗം. വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ്കുമാർ സിൻഹ, ചീഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇതിലെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് അഞ്ചിന് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.

