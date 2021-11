നടപ്പാലത്തിൽനിന്ന് വിദ്യാർഥി തോട്ടിൽ വീണു മരിച്ചു

തിരുവാർപ്പ് ∙ ട്യൂഷനു പോയ 2–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി നടപ്പാലത്തിൽ നിന്നു തോട്ടിൽ വീണു മരിച്ചു. മുസ്‌ലിംപള്ളി ഭാഗത്ത് മാലത്തുശ്ശേരി മാലേച്ചിറയിൽ സുധീറിന്റെയും ഭീമയുടെയും മകൻ സജാദ് (7) ആണു മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5.30നാണ് സംഭവം. ഇല്ലിക്കൽ സെന്റ് ജോൺസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ്. ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നതിനു വീട്ടിൽ നിന്നു സജാദ് പാലത്തിൽ കയറി മറുകരയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. സജാദ് ഇട്ടിരുന്ന ചെരിപ്പ് പാലത്തിൽ വച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീണു. പാലത്തിൽ നിന്നു ചെരിപ്പ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സജാദ് വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.

കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നത് കണ്ട് ആളുകൾ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കോട്ടയത്തു നിന്നു അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ സംഘം എത്തിയാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം എടുത്തത്. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

തടികൾ വച്ച് കെട്ടിയ നടപ്പാലത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പാലത്തിൽ കയറുന്നത്. മാലത്തുശ്ശേരി മുതൽ കുഞ്ചാങ്കേരി ഭാഗം വരെ ഇത്തരം നിരവധി പാലങ്ങളുണ്ട്. വീട്ടുകാർ ചേർന്നു നിർമിക്കുന്ന പാലങ്ങളാണിവ. പലതും അപകടാവസ്ഥയിലാണ്.

English Summary: Seven year old boy died falling in water