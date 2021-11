കൊച്ചി∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളിൽ ഒരാളായ സ്വപ്ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കില്ലെന്നും മുഴുവൻ സംശയങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കു‌ം മറുപടി നൽകുമെന്നും സ്വപ്ന പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുണ്ടെന്നു സ്വപ്ന ആവർത്തിച്ചു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അമ്മയോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. 15 മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷം മോചിതയായ സ്വപ്ന അഭിഭാഷകനെ നേരിട്ടു കാണാനാണു ഭർത്താവും മകനുമൊപ്പം കൊച്ചിയിലെത്തിയത്.

English Summary: Woun't run away, will answer every question, says Swapna Suresh