ഇന്ധനവില: കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനുമെതിരെ സമരത്തിന് കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ധനവിലവർധനയിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഒരേസമയം സമരവുമായി കോൺഗ്രസ്. 18ന് 280 ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടക്കും. ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫിസിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫിസിലേക്കുമായിരിക്കും മാർച്ച് നടത്തുക.

സമരത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുതൽ രാജ്ഭവൻ വരെ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർക്കും. എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ വികലമായ സാമ്പത്തിക നയത്തിനെതിരെ 14 മുതൽ 29 വരെ എഐസിസി നിർദേശപ്രകാരം ജനജാഗ്രതാ ക്യാംപെയ്ൻ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ എംപി പറഞ്ഞു.

English Summary: K Sudhakaran says strike in 280 centers against fuel price hike