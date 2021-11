ആർ.ഹരികുമാർ നാവികസേനാ മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാവികസേനയുടെ പുതിയ മേധാവിയായി മലയാളിയായ വൈസ് അഡ്മിറൽ ആർ. ഹരികുമാറിനെ (59) നിയമിച്ചു. ഈ മാസം 30 നു വിരമിക്കുന്ന നിലവിലെ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിങ്ങിന്റെ പിൻഗാമിയായാണു നിയമനം. നാവികസേനയുടെ 25–ാം മേധാവിയായി 30 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞു സ്ഥാനമേൽക്കും. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. 1998ൽ സേനയുടെ 16–ാം മേധാവിയായ അഡ്മിറൽ സുശീൽ കുമാർ കേരളത്തിൽ വേരുകളുള്ള കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ മുംബൈയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ നാവിക കമാൻഡിന്റെ മേധാവിയായ ഹരികുമാർ 1983 ജനുവരി ഒന്നിനാണു സേനയിൽ ചേർന്നത്. പരമോന്നത സേനാപുരസ്കാരമായ പരമവിശിഷ്ട സേവാമെഡൽ ഈ വർഷം ലഭിച്ചു. വിശിഷ്ട സേവാമെഡൽ (2010), അതി വിശിഷ്ട സേവാമെഡൽ (2016) എന്നീ അംഗീകാരങ്ങളും നേടി.

1979ൽ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ ചേർന്നു. ലണ്ടൻ കിങ്സ് കോളജിൽനിന്നു ബിരുദാനന്തരബിരുദവും മുംബൈ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് എംഫിലും പൂർത്തിയാക്കി.

