കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചയാളുടെ ഭാര്യയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞും വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മരിച്ചു

ചെങ്ങന്നൂർ ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച യുവാവിന്റെ ഭാര്യയും മകനും വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നു മരിച്ചു. ഹരിപ്പാട് വെട്ടുവേനി നെടുവേലിൽ സൂര്യൻ ഡി. നമ്പൂതിരിയുടെ ഭാര്യ അദിതി (24), മകൻ കൽക്കി (5 മാസം) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അദിതിയുടെ വീടായ ചെങ്ങന്നൂർ ആലാ വിളവിൽ വീട്ടിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെയാണ് ഇരുവരെയും വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്. തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹരിപ്പാട് അരനാഴിക സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി സൂര്യനും (31) അമ്മ ശ്രീദേവി അന്തർജനവും (59) കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലിരിക്കെ സെപ്റ്റംബറിൽ മണിക്കൂറുകളുടെ ഇടവേളയിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നു മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു അദിതിയെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

