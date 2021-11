ഒരു രൂപ പോലും ചെലവിടാതെ 82 പദ്ധതികൾ; സർക്കാർ പാഴാക്കിയത് 2,206 കോടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ 7,012 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാന്റിൽ 2,206 കോടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാഴാക്കിയെന്ന് സിഎജി റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്രം പണം കൈമാറിയാൽ 15 ദിവസത്തിനകം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, 2,206 കോടി രൂപ കൈമാറാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈവശം വച്ചു.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബജറ്റ് വിഹിതം പോലും ചെലവഴിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഫണ്ട് തടഞ്ഞതെന്നു സർക്കാർ വാദം. എന്നാൽ, സർക്കാർ ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ എങ്ങനെ ബജറ്റിലെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കും എന്നായിരുന്നു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സിഎജിയെ അറിയിച്ചത്.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം 31,486 കോടിയിൽനിന്ന് 2019–20ൽ 22,192 കോടിയായി സർക്കാർ കുറച്ചു. ബജറ്റിൽ ഒരു കോടി രൂപ വീതം അനുവദിച്ച 82 പദ്ധതികൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവിട്ടില്ല. 2020 മാർച്ച് 31ന് ആകെ 295 നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 29 വർഷം പഴക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു.

2015–16 മുതൽ 2018–19 വരെ റവന്യു കമ്മിയും ധനക്കമ്മിയും ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചെങ്കിലും 2019–20 ൽ റവന്യു കമ്മി 2,967 കോടി കുറഞ്ഞു. വരുമാനം 2,629 കോടി കുറഞ്ഞെങ്കിലും ചെലവിൽ 5,596 കോടി കുറവു വരുത്തിയതാണ് കമ്മി കുറയാൻ കാരണം.

English Summary: CAG report on projects by government of kerala