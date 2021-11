75 പിന്നിട്ട നേതാക്കൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകാൻ സിപിഎം

പാലക്കാട് ∙ സ്വന്തമായി വരുമാനമോ ഉപജീവനമാർഗമോ ഇല്ലാത്ത, 75 വയസ്സ് പിന്നിട്ട നേതാക്കൾക്കു മാസം തോറും നിശ്ചിത തുകയും ചികിത്സാ സഹായവും നൽകാൻ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ഫണ്ടും അക്കൗണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിർദേശിച്ചു.

സിപിഎമ്മിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ 75 വയസ്സു പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൂടിയാണു പുതിയ തീരുമാനം. അതേസമയം, പ്രായപരിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ‌യാന്ത്രികമായി തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്നു കീഴ്ഘടകങ്ങളോടു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയുമുള്ളവരെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളാക്കണം.

പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾക്കു ശേഷം സഹായപദ്ധതി ആരംഭിക്കും. നിലവിൽ രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സിപിഎം ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാറുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമനുസരിച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കു പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നൽകുന്ന പതിവുമുണ്ട്.

ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റുകളിൽ ഒരു വനിതാ അംഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താനും തീരുമാനമായി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും അംഗങ്ങളായ വനിതകൾ അതതു ജില്ലാ ഘടകത്തിലും സ്വാഭാവികമായി അംഗമാകുമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വനിതാ അംഗം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റുകളിൽ ഇല്ല. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വനിതാ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

English Summary: CPM to give pension for leaders above 75 years of age