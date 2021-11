പാലക്കാട് ∙ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റേ‍ാടെ ദുർബലമായ പ്രവർത്തനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സംഘടനാ ശക്തികേന്ദ്രമായ ജാർഖണ്ഡിലെ ബസ്തറിൽ നിന്നടക്കം കൂടുതൽ നേതാക്കളെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാവേ‍ായിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ എത്തിയതായി സംസ്ഥാന ഭീകര വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന് (എടിഎസ്) സൂചന ലഭിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം ബി.ജി.കൃഷ്ണമൂർത്തി, കമാൻഡർ സാവിത്രി, കേ‍ാ ഒ‍ാർഡിനേറ്റർ ഗൗതം എന്നീ നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിലായതേ‍ാടെ മാവേ‍‍ായിസ്റ്റ് പശ്ചിമഘട്ട പ്രത്യേക മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക് കേരള ഒ‍ാപ്പറേഷനു കൃത്യമായ നേതൃത്വമില്ലാതായി. തുടർന്ന് ഒഡീഷ – ആന്ധ്ര അതിർത്തിവനം (എഒബി), ജാർഖണ്ഡിലെ ബസ്തർ, ദണ്ഡകാരണ്യം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു പരിശീലനം നേടിയ പ്രവർത്തകരെ എത്തിക്കാനാണു സംഘടനാ തീരുമാനമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കുള്ള വിവരം.

English Summary: Maoist attempt to get more power in Kerala