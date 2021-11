മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട്: തമിഴ്നാടിന്റെ പങ്കാളിത്തം തേടി കേരളത്തിന്റെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമാണ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സമിതിയിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കേരളം തമിഴ്നാടിന് കത്തയച്ചു.

ബേബി ഡാമിനു മുന്നിലെ മരം മുറിക്കാൻ തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഈ മാസം ഒന്നിനു ജലവിഭവ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ.ജോസിന്റെ ചേംബറിൽ നടന്നതായി പറയുന്ന യോഗത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടത്തെ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.സന്ദീപ് സക്സേ‍നയ്ക്ക് ക‍ത്തയച്ചത്.

പുതിയ അണക്കെട്ട് എന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം നേടി‍‍യെടുക്കുന്നതിന് തമിഴ്നാടിന്റെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇതെന്നാണ് വിശദീകരണം. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉന്നതതലത്തിൽ അറിയിക്കാമെന്നും മന്ത്രിതല തീരുമാനമാണ് ഉചിതമെന്നുമായിരുന്നു സക്സേനയുടെ മറുപടി.

പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ അവലോകന‍വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള–തമിഴ്നാട് പ്രതിനിധികൾ സെപ്റ്റംബർ 17 ന് നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് സാങ്കേതിക സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

