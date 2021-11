കെപിസിസിയോട് ഹൈക്കമാൻഡ്: ‘നേതാക്കളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണമെന്നു കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിനു ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം നൽകും. സംസ്ഥാനത്തു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അച്ചടക്ക സമിതിക്കു വൈകാതെ രൂപം നൽകാനും ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെടും. കൂടിയാലോചിക്കാതെ കെപിസിസി നേതൃത്വം പുനഃസംഘടന നടപ്പാക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തിയും അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ അനിവാര്യതയും പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അറിയിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ സോണിയയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇനിയുള്ള പുനഃസംഘടന നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്ന അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം സോണിയയെ അറിയിച്ചു. അതിനു കേരളത്തിനു മാത്രമായി ഇളവ് നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും നിലവിൽ അക്കാര്യം പരിഗണനയിലില്ലെന്നും എഐസിസി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന പിസിസികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഭാരവാഹികളെ ആവശ്യമാണെന്നതിനാൽ, സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അംഗത്വ വിതരണം പൂർത്തിയാകുന്ന മാർച്ച് 31 വരെ പുനഃസംഘടന നടത്തുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല. നേതാക്കളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും ഐക്യമുറപ്പാക്കിയുമാവണം പുനഃസംഘടന. അതേസമയം, കെപിസിസി നേതൃത്വത്തെ സമ്മർദത്തിലാക്കും വിധമുള്ള വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഗ്രൂപ്പുകളെ അനുവദിക്കില്ല.

അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതാനും നേതാക്കൾക്കെതിരെ കെപിസിസി നടപടി സ്വീകരിച്ചത് പാർട്ടി ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെയാണെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സോണിയയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. വിശദീകരണം ചോദിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചില്ല. സോണിയയുമായി അര മണിക്കൂർ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെയും കണ്ട അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങി.

