തിരുവനന്തപുരം ∙ എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാർ എംപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന് ഷേക്ക് പി.ഹാരിസ്- വി.സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള പക്ഷം ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ശ്രേയാംസ് അതു നിരസിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളിലെ (എൽജെഡി) തർക്കങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക്. ഈ മാസം 20ന് അകം ശ്രേയാംസ് ഒഴിയണമെന്നാണ് വിമത വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം.

ശ്രേയാംസ് ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗം വിളിച്ച് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഷേക്ക് പി.ഹാരിസും വി.സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാജേഷ് പ്രേമും പറഞ്ഞു. തുടർനടപടികൾക്കായി സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള കൺവീനറും ഷേക്ക് പി.ഹാരിസ് ജനറൽ കൺവീനറുമായി 16 അംഗ സമിതിയെ യോഗം നിശ്ചയിച്ചു.

ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിൽ 37 സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും 4 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും പങ്കെടുത്തതായി ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടു. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. വർഗീസ് ജോർജ്, കെ.പി.മോഹനൻ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം, സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം എന്ന നിലപാടാണ് തന്റേതെന്ന് വർഗീസ് ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. തർക്കങ്ങൾ എൽജെഡിയിലെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും ഇടപെടാനില്ലെന്നും സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു.

ചേർന്നത് സമാന്തര യോഗം; രാജി ഇല്ല: ശ്രേയാംസ്

കോഴിക്കോട് ∙ വിമത വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് എൽജെഡി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിലേക്ക് 7 സീറ്റാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഘടകകക്ഷികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാൽ 3 സീറ്റാണ് എൽഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. 4 സീറ്റ് നൽകാമെന്ന് ഒരു ചർച്ചയിലും അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണ്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെയും സംസ്ഥാന കൗൺസിലിന്റെയും അംഗീകാരത്തോടെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. രാജിവയ്ക്കണോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ്.

കഴിഞ്ഞ 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ 2 തവണ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവിയെപ്പറ്റിയും മറ്റും അവലോകനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കെട്ടായി പോകണമെന്ന് ആ യോഗങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 20നു പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ചേരാനിരിക്കെ സമാന്തര യോഗം ചേർന്നതു ശരിയായില്ല. നിയമസഭാ സീറ്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ നിരാശയാണ് ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ. പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ പദവികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നണിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രേയാംസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: LJD staring at split as friction within Kerala unit continues