വൈകിട്ട് 6.00– 10.00: വൈദ്യുതിക്ക് അധിക നിരക്ക് പരിഗണനയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വൈകിട്ട് 6 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ വൈദ്യുതിക്ക് അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതു പരിഗണനയിലാണെന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. നയതീരുമാനം വേണ്ട കാര്യമായതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരുമായി ആലോചിച്ചു മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കൂ. മൂല്യവർധിത കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ തയാറാക്കുന്ന ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നിരക്കിളവും പരിഗണനയിലുണ്ട്.



രാത്രി വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനാണ് ആ സമയത്തു നിരക്കുവർധന ആലോചിക്കുന്നതെന്നും ചെറുകിട ഗാർഹിക ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കാതെ നോക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാത്രി 10നു ശേഷവും പകലും അതിനനുസരിച്ചു നിരക്കു കുറയ്ക്കാനാകും. പകൽ മാത്രമേ സൗരോർജം ലഭിക്കൂ. ജലവൈദ്യുതിയും ആവശ്യത്തിനില്ല. ഇതു മൂലം പീക് അവറിൽ 18 രൂപയ്ക്കു വരെ വൈദ്യുതി വാങ്ങി നൽകുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ വയ്ക്കണമെന്നു നിർബന്ധമാണ്. ഇതിൽ പീക് അവർ സമയത്തെ (വൈകിട്ട് 6.00– രാത്രി 10.00) വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കണ്ടെത്തി അധിക നിരക്കു ചുമത്താനാകുമെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary: Electricity tariff: Rates likely to be hiked for night consumption