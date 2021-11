രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ: നേട്ടങ്ങളുടെ 6 മാസം; കോട്ടങ്ങളുടെയും

തിരുവനന്തപുരം ∙ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ഇന്ന് അര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എണ്ണിപ്പറയാൻ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ. ഒപ്പം, ശോഭ കെടുത്താൻ വിവാദങ്ങളും. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം പല വിഷയങ്ങളിലും രണ്ടാം സർക്കാരിൽ പ്രകടം. മന്ത്രിസഭ അടിമുടി പൊളിച്ചുപണിതതാണു ഗുണപരവും ദോഷകരവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണം. യുവമന്ത്രിമാർ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ‌ നേരിട്ടിറങ്ങി പരിഹാരം കാണുന്നതാണു നല്ല കാഴ്ച.

എന്നാൽ, പരിചയക്കുറവു കാരണം നിയമസഭയിലും പുറത്തും അടിക്കടി മന്ത്രിമാർക്കു പറ്റുന്ന പിഴവുകളും വകുപ്പിലെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പോലും അവർ അറിയാതെ പോകുന്നതും സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ ശോഭയ്ക്കു മങ്ങലേൽപിച്ചു. അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കു കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതിയും മന്ത്രിമാർക്കു സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലായ്മയും അവരുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രകടമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ, അടിക്കടിയുള്ള വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. പിന്നാലെ, മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പതിവുള്ള ആശയവിനിമയവും വേണ്ടെന്നു വച്ചു.

ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ മിക്ക വകുപ്പുകളും പിന്നോട്ടാണ്. അഞ്ചര മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യത്തിനു പണവുമില്ല. അതോടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യ കിറ്റ് പദ്ധതിയിൽനിന്നു സർക്കാർ പിൻവാങ്ങി. വിവിധ ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും നിയമസഭയിലും പുറത്തും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നതാണു കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം. എന്നാൽ, ഗ്രൂപ്പു പോരും നേതാക്കൾ തമ്മിലെ ചേരിപ്പോരും പ്രതിപക്ഷത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നോട്ടുപോക്കിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു.

പിണറായി വിജയൻ ധർമടത്ത് പ്രചാരണത്തിനിടെ. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം.

സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധേയ നടപടികൾ

∙ തിരുവനന്തപുരം ലൈറ്റ് മെട്രോ, കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം അനുമതി സംബന്ധിച്ച ഉറപ്പ്.

∙ തടസ്സങ്ങൾ കൂസാതെ വേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട്.

∙ 20,000 കോടി രൂപയുടെ രണ്ടാം കോവിഡ് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപനം.

∙ 5 വർഷം കൊണ്ട് 20 ലക്ഷം തൊഴിൽ പ്രഖ്യാപനം.

∙ കോവിഡിനിടയിലും എസ് എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്.

∙ റവന്യു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരണം, 8 ജില്ലകളിൽ വനിതാ കലക്ടർമാരുടെ നിയമനം.

∙ പ്രതിമാസം 30 യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി.

∙ 7000 അധ്യാപക നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം.

∙ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് 1416 കോടി രൂപ സഹായം.

∙ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ജനകീയപദ്ധതി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായനിധി.

∙ കൂടുതൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനാക്കി

∙ ടൂറിസം രംഗത്ത് പരിഷ്കാരങ്ങളും ജനസൗഹൃദ തീരുമാനങ്ങളും

വിവാദങ്ങളും ജനവിരുദ്ധ നടപടികളും

∙ അനധികൃത മരംമുറിയിലെ സർക്കാർ ബന്ധം.

∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ തമിഴ്നാടിനു മരം മുറിക്കാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി.

∙പീഡനക്കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടി ബന്ധം.

∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ രോഗവ്യാപനം.

∙ കോവിഡ് മരണക്കണക്കുകൾ മറച്ചുവച്ചെന്ന ആക്ഷേപം.

∙ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശവും രാജിയും.

∙ കിറ്റെക്സ് വിവാദവും പദ്ധതിയിൽനിന്ന് അവരുടെ പിന്മാറ്റവും.

∙ നിയമസഭാ അക്രമക്കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി.

∙ സ്ത്രീധന പീഡന ആത്മഹത്യകളും ഗവർണറുടെ നിരാഹാരവും.

∙ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചുകിട്ടാനുള്ള അനുപമയുടെ സമരം.

∙ ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയാറാകാത്ത നിലപാട്.

∙ ബസ് ചാർജ് വർധനയ്ക്ക് എൽഡിഎഫ് അനുമതി.

പദ്ധതി പുരോഗതി 36%

∙ ആകെ പദ്ധതികൾ – 37,042 കോടി

ചെലവിട്ടത്: 13,335 കോടി (36%)

∙സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ – 20,330 കോടി

ചെലവിട്ടത്: 8,132 കോടി (40%)

∙തദ്ദേശ പദ്ധതികൾ – 7,280 കോടി

ചെലവിട്ടത്: 1,456 കോടി (20%)

∙കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ – 9,432 കോടി

ചെലവിട്ടത്: 3,584 കോടി (38%)

English Summary: Analysis on Six Months of Second Pinarayi Government