കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന മുന്നോട്ട്; രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി വിളിക്കും, അച്ചടക്ക സമിതി വരും

തിരുവനന്തപുരം∙ തർക്കങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി വൈകാതെ വിളിച്ചു ചേർക്കും. അച്ചടക്കസമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ പുന:സംഘടനയിൽ നിന്നു പുതിയ നേതൃത്വം പിന്നോട്ടില്ല.

ഡൽഹിയിലെത്തി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയെ കണ്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം നടപ്പാക്കുന്നതിലേക്കാണു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയുടെ വിലയിടിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തലസ്ഥാനത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തരിൽ ഒരാളായ കെപിസിസി മുൻ സെക്രട്ടറി എം.എ. ലത്തീഫിനു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് പോലും നൽകാതെ സസ്പെൻ‍ഡ് ചെയ്തതും അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു.

ഒരു ചെയർമാനും രണ്ടോ മൂന്നോ അംഗങ്ങളും ഉള്ള അച്ചടക്ക സമിതിയാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ അച്ചടക്കസമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നു സുധാകരൻ പ്രസിഡന്റായ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും നടപ്പായില്ല. പിന്നീട് കെ.പി.അനിൽകുമാർ, കെ.ശിവദാസൻ‍ നായർ, ഇപ്പോൾ ലത്തീഫ് എന്നിവർക്കെതിരെ തിരക്കിട്ട് സ്വീകരിച്ച സസ്പെൻഷൻ നടപടികൾ വിവാദത്തിലാകുകയും ചെയ്തു. ലത്തീഫിനോടു വിശദീകരണം ചോദിക്കാതെ സസ്പെൻ‍ഡ് ചെയ്തതിൽ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ രണ്ടു കെപിസിസി ഭാരവാഹികളെ പിന്നീട് നിയോഗിച്ചത്.

രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കാത്തതും സമിതിക്കു പ്രാധാന്യം നൽകാൻ കൂട്ടാക്കാത്തതുമായ സമീപനത്തിനെതിരെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുണ്ട്. നേതാക്കളുടെ സൗകര്യം നോക്കി സമിതിയുടെ യോഗം വിളിക്കാമെന്നതിലേക്കാണു നേതൃത്വം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുന:സംഘടന നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നതിൽ തന്നെയാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വം. അംഗത്വവിതരണം പൂർത്തിയാകുന്ന മാർച്ച് വരെ പുന:സംഘടനയ്ക്കു തടസ്സമില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിലപാടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവശ്യമായ അഴിച്ചുപണികൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിയോജിപ്പു പറഞ്ഞതിനാൽ പുന:സംഘടന എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു കൊണ്ടു ചെയ്യണമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശിച്ചേക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെയെത്തിയ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ നേതാക്കൾക്കു നൽകിയ സൂചനയും അങ്ങനെയാണ്. താരിഖ് വീണ്ടും 27ന് എത്തും.

കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ചർച്ച അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയിൽ നിന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തലയിൽ നിന്നും അവരുടെ നോമിനികളുടെ പട്ടിക ആവശ്യപ്പെടും. പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ സെക്രട്ടറിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഒപ്പം ഡിസിസികളിൽ പുതിയ ടീമിനായുള്ള ചർച്ച ജില്ലകളിൽ ആരംഭിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വത്തിന്റെ മുൻഗണനയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ.

English Summary: Congress leadership to go ahead with revamp