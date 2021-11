പ്രണയം നിരസിച്ച യുവാവിന് നേർക്ക് ആസിഡ് ആക്രമണം; യുവതി അറസ്റ്റിൽ

അടിമാലി ∙ പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് യുവാവിന്റെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച യുവതി അറസ്റ്റിൽ. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വ രാവിലെ പത്തിനാണു തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര അർച്ചന ഭവനിൽ അരുൺകുമാറിന് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റത്. അടിമാലി ഇരുമ്പുപാലം പരിശക്കല്ല് പനവേലി ഷീബയാണ് (35) അറസ്റ്റിലായത്.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ഷീബ, വിവാഹിതയും 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ അരുൺ പ്രണയത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറിയതാണ് ആക്രമണത്തിനു കാരണമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒരു കണ്ണിനു സാരമായി പരുക്കേറ്റ യുവാവ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഷീബ (ഇടത്), ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യം (വലത്)

അരുൺകുമാറിനെ കഴിഞ്ഞ 16ന് രാവിലെ ഇരുമ്പുപാലം സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിക്കു സമീപത്തേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൈവശം കരുതിയിരുന്ന ആസിഡ് ഷീബ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചത്. ഷീബയ്ക്കും പൊള്ളലേറ്റു.

2 വർഷം മുൻപാണ് ഇവർ പരിചയപ്പെട്ടു പ്രണയത്തിലായത്. ഒരു വർഷത്തോളം ഷീബ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോം നഴ്സായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ബന്ധം ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെയാണ് ഷീബ വിവാഹിതയാണെന്നറിഞ്ഞ് അരുൺ ബന്ധത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറിയത്.

ചൊവ്വാഴ്ച സുഹൃത്തിനും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒപ്പമാണ് അരുൺകുമാർ ഇരുമ്പുപാലത്ത് എത്തിയത്. ഇവരെ മാറ്റിനിർത്തിയ ശേഷം ഒറ്റയ്ക്കു സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം. ഇതോടെ യുവാവ് ഓടി ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഇവർ വന്ന കാറിൽ തന്നെ യുവാവിനെ നേര്യമംഗലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിമാലി പൊലീസ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി അരുണിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു. സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചു. തുടർന്നാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷീബയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യുവതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

നേരത്തേ, അരുൺ കുമാറിനെയും വീട്ടുകാരെയും ഷീബ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 2,14,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നൽകാൻ അരുൺ തയാറായില്ല. പിന്നീട് 14,000 രൂപ മതിയെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഷീബ അരുണിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.

English Summary: Acid Attack by Lady Against Youth at Adimali