ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കില്ല: സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പുകൾക്കിടെ, സിൽവർ ലൈൻ വേഗ റെയിൽപാതയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഇന്ധനവിലയിൽ സംസ്ഥാനം കുറവു വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി സിപിഎം. പ്രതിപക്ഷം കേരളത്തെ ഇരുട്ടിലേക്കു നയിക്കുകയാണെന്നും വികസനം അട്ടിമറിക്കുന്നതു ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ പറ‍ഞ്ഞു.

നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുകയാണ് വേഗ റെയിൽപാതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങളുടെ ചലനവേഗം കൂടുമ്പോൾ നിക്ഷേപം വർധിക്കും. വികസനത്തിന്റെ അടിത്തറയാണു പണിയുന്നത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി 5 വർഷം ഭരിച്ചിട്ടു ദേശീയപാതയ്ക്ക് 5 മീറ്റർ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കാനായില്ല. എൽഡിഎഫ് പൂർണമായി സ്ഥലമേറ്റെടുത്തു.

സർക്കാരിന്റെ 6 മാസത്തെ ഭരണം ജനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയുമുണ്ടാക്കി. ഇന്ധന വിലക്കയറ്റത്തിനും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കും എതിരെ 23നു സിപിഎം പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര അവഗണനക്കെതിരെ 30ന് വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 7 വരെ എൽഡിഎഫ് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും.

