പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് മാസങ്ങൾ; ഹോട്ടലിൽ ഉറുമ്പരിച്ച് മൃതപ്രായനായി യുഎസ് പൗരൻ

കോവളം∙ ബീച്ചിനടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വിദേശിയായ കിടപ്പു രോഗിയെ പൂട്ടിയിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മുറിക്കുള്ളിൽ മൃതപ്രായനായ ഇയാളുടെ കിടക്കയിലേക്ക് ഉറുമ്പരിച്ചു കയറുന്ന നിലയിലായിരുന്നു എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. യുഎസ് പൗരനായ ഇർവിൻ ഫോക്സ് (77) ആണ് മാസങ്ങളായി നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്ക് ഉടൻ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ ഹോട്ടലുടമയോട് പൊലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകി.

പൊലീസിലെ ബീറ്റ് ഓഫിസർമാരിൽ ഒരാൾക്കു ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിലും പാലിയം ഇന്ത്യയിലും ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ സംഘം വൈകിട്ടു ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത്. കൊളുത്തിട്ട മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്നു ഞരക്കവും നിലവിളിയും കേൾക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. മുറി തുറന്നു കയറിയ തങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടത്. രോഗിയുടെ മുതുകുഭാഗത്ത് രണ്ടു വലിയ വ്രണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇതു കാരണമാകാം ഉറുമ്പു സാന്നിധ്യം എന്നു കരുതുന്നു. രോഗിയെ പരിചരിച്ചു താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകിയെന്നു സംഘം അറിയിച്ചു.

ഒരു വർഷം മുൻപ് കോവളത്തെത്തിയ വിദേശി വീണു എന്നും ഇതിന് നഗരത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാതെ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ വിദേശിയെ കിടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണു വിവരം. അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തോട് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ തട്ടിക്കയറിയതായി പറയുന്നു.

