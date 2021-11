ദത്ത് കേസ് നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക്; ഡിഎൻഎ സാംപിളെടുത്തു; ഫലം ഇന്നോ നാളെയോ

തിരുവനന്തപുരം ∙ അമ്മയറിയാതെ ദത്ത് നൽകിയ കേസിൽ കുഞ്ഞ്, മാതാപിതാക്കളെന്ന് അവകാശവാദമുന്നയിച്ച അനുപമ എസ്.ചന്ദ്രൻ, അജിത് കുമാർ എന്നിവരുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി സാംപിൾ ശേഖരിച്ചു. പരിശോധനാ ഫലം ഇന്നു വൈകിട്ടോ നാളെയോ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്കു കൈമാറും. രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിലാണു പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

അതേസമയം, തന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും സാംപിളുകൾ വെവ്വേറെ എടുത്തതിലും കുറ്റാരോപിതരെത്തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ പരിപാലന മേൽനോട്ടം ഏൽപിച്ചതിലും തിരിമറി സംശയിക്കുന്നതായി അനുപമ ആരോപിച്ചു. ഇതു നിഷേധിച്ച മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്, സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഡിഎൻഎ സാംപിൾ എടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കി.

ആന്ധ്രയിൽ നിന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ തലസ്ഥാനത്തെത്തിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ഡിഎൻഎ സാംപിളാണ് ആദ്യമെടുത്തത്. കുഞ്ഞിനെ ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്ന കുന്നുകുഴിയിലെ നിർമല ശിശുഭവനിലെത്തിയാണു ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അധികൃതരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാജീവ്ഗാന്ധി സെന്റർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാംപിളെടുത്തത്. സെന്ററിൽ എത്താൽ അനുപമയോടും അജിത്തിനോടും തുടർന്നു ഫോണിൽ അറിയിച്ചു. ഇവർ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം അവിടെ ചെന്നു സാംപിൾ നൽകി.

അമ്മയറിയാതെ ദത്തു നൽകിയെന്ന വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ ആന്ധ്രയിലെ വിജയവാഡയിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചു ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉൾപ്പെട്ട കേരള സംഘം വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ.

വനിത–ശിശുവികസന വകുപ്പ് കുടുംബക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരമാണു ഡിഎൻഎ പരിശോധന. രാജീവ്ഗാന്ധി സെന്ററിൽ നിന്നു കൈമാറുന്ന പരിശോധനാ ഫലം സിഡബ്ല്യുസി കോടതിക്കു കൈമാറും. 30 നാണ് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. വനിത–ശിശുവികസന ഡയറക്ടർ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും അതിനു മുൻപു കോടതിക്കു കൈമാറും.

English Summary: Court favours DNA test in adoption raw; How dna test is done