പുസ്തകം: ശിവശങ്കറിനോട് വിശദീകരണം തേടിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ അനുവാദമില്ലാതെ പുസ്തകമെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഇപ്പോൾ കായിക, യുവജനക്ഷേമ സെക്രട്ടറിയുമായ എം.ശിവശങ്കറിനോട് സർക്കാർ വിശദീകരണം തേടിയേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടി അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമാകും വിശദീകരണം തേടുക. സർക്കാരിനെതിരായി ഒന്നും പരാമർശിക്കില്ലെന്ന ധാരണയുടെ പുറത്താണ് പുസ്തകമെഴുതാൻ ഭരണരംഗത്തെ ചിലർ അനൗദ്യോഗികമായി ശിവശങ്കറിനു പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് അറിവു ലഭിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളെയും അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് മുന്നറിയിപ്പു ലഭിച്ചിട്ടും സർക്കാർ ഇടപെടാൻ തയാറാകാതിരുന്നത്.



എന്നാൽ, ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന സ്വപ്ന, പുസ്തകം ഇറങ്ങിയാലും മൗനം തുടരും എന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ പാളുകയായിരുന്നു. സ്വപ്നയ്ക്ക് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൂടി ധൈര്യം പകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണു സർക്കാർ. കെട്ടടങ്ങിയ വിവാദം വീണ്ടും പൊങ്ങിവരാൻ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ കാരണമായെന്നും ഇതു മുൻകൂട്ടി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ശിവശങ്കറിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നുമാണു സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Government to seek explanation from Sivasankar on his book