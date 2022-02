പീഡന കേസ് തിരുവനന്തപുരം ഹൈടെക് സെല്ലിന് കൈമാറി

കൊച്ചി∙ ദിലീപിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ഗൂഢാലോചനയുടെ ശബ്ദരേഖകളുൾപ്പെടെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്ത സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെതിരെയുള്ള സ്ത്രീ പീഡന കേസ് അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരം ഹൈടെക് സെല്ലിനു കൈമാറി. അഡീഷനൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി അടുത്ത ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തും.

കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ എളമക്കര പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു കേസെടുത്തത്. സിനിമാ ഗാനരചയിതാവിന്റെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ വച്ചു 10 വർഷം മുൻപു പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണു പരാതി. പീഡനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയശേഷം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും അതിനാലാണു അന്നു പരാതി നൽകാതിരുന്നതെന്നുമാണു യുവതി പറയുന്നത്.

English Summary: Rape case against Balachandra Kumar handed over to thiruvananthapuram hightech cell