ശിവശങ്കറിന്റെ പുസ്തകം: തൽക്കാലം നടപടിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ പുസ്തകം എഴുതിയ ഗവ. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെതിരെ തൽക്കാലം നടപടിയില്ല. ആരെങ്കിലും പരാതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യം സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിക്കൂ. നിലവിൽ, പരാതിയോ പരിശോധനയോ ഇല്ല.

‘അശ്വത്ഥാമാവ് വെറും ഒരു ആന’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. അതും നടപടി എടുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് കല, സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ഒഴികെ എഴുതുന്നതിന് അനുമതി വാങ്ങണം.

സർക്കാർ നയത്തിനു വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ചു സർക്കാരിനു പരാതി ലഭിച്ചാൽ ശിവശങ്കറിനോടു വിശദീകരണം തേടും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ശിവശങ്കർ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് വിവാദത്തെ തുടർന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്നു പുറത്തായത്.

English Summary: Kerala Government not to initiate actions against Shivshankar now