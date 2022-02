കൊച്ചി ∙ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന സമയത്തു സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാർ സഹായം തേടി നടൻ ദിലീപിനയച്ച അയച്ച ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ദിലീപുമായുള്ള സിനിമ നടക്കാതെ ബാലചന്ദ്രകുമാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ഘട്ടത്തിൽ കടം നൽകിയവരോടു കുറച്ചു ദിവസത്തെ സാവകാശം ചോദിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു ദിലീപിനു ശബ്ദസന്ദേശം അയച്ചത്.

‘ബാലുവിന്റെ പടം ഉടൻ നടക്കും, നിങ്ങൾ അവനു കുറച്ച് സമയം നൽകണം. പടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തരാനുള്ള പണം തരും’ എന്ന് ഓഡിയോ കോൾ ചെയ്തു ദിലീപ് പറയണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ ‘എനിക്കു കുറച്ചുനാൾ പിടിച്ചുനിൽക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നു ദിലീപ് സാർ പറയണം. വേറെ ആരു പറഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കില്ല. എനിക്ക് സിനിമ വേണ്ട. ഈ ഒരു ഉപകാരം മാത്രം മതി’ എന്നും ബാലചന്ദ്രകുമാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ആവശ്യവുമായി സാജിദ് എന്നയാളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ‘നടക്കില്ലെന്നു’ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതായും ബാലചന്ദ്രകുമാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ റാഫിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറെ ഉപദേശിച്ചതായും ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ ശബ്ദസന്ദേശത്തിലുണ്ട്.

ദിലീപിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ഈ ശബ്ദസന്ദേശങ്ങൾ പ്രതിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ റാഫിയുടെ മൊഴികൾ അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബാലചന്ദ്രകുമാർ വിളിച്ചു സംസാരിച്ച വിവരം മൊഴിയെടുപ്പിനു ശേഷം റാഫി മാധ്യമങ്ങളോടും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

