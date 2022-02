ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കത്തി കാട്ടി റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സ്വർണം കവർന്നു

തെന്മല (കൊല്ലം) ∙ വനിതാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെ പട്ടാപ്പകൽ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 2 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു. മോഷ്ടാവ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്നു ചാടി കടന്നുകളഞ്ഞു. ഇയാളെ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്കു ട്രെയിനിൽ വീണു കൈക്കു സാരമായി പരുക്കേറ്റു.

തമിഴ്നാട്ടിൽ കടയനല്ലൂരിനും ശങ്കരൻകോവിലിനും മധ്യേയുള്ള പാമ്പൻ കോവിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററും എറണാകുളം സ്വദേശിയുമായ രശ്മിയാണ് (28) ആക്രമണത്തിനിരയായത്.

ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ കൊല്ലത്തേക്കു പുറപ്പെട്ട പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ ഒറ്റക്കല്ലിനും ഇടമണ്ണിനും മധ്യേയുള്ള തുരങ്കത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നാണു സംഭവം. എറണാകുളം സാന്റോ ഗോപാലൻ റോഡ് തിയാഡി ഹൗസിൽ എസ്.റിനോയിയുടെ ഭാര്യയായ രശ്മി ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു.

രശ്മിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പഴ്സ് തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം മോഷ്ടാവ് ട്രെയിനിൽ നിന്നു പുറത്തേക്കു ചാടി. താലിയും 3 സ്വർണ മോതിരങ്ങളും അടക്കം പതിനഞ്ചര ഗ്രാം സ്വർണമാണു പഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Robber Attacks Railway Employee; Runs Away from Train From Chengotta to Kollam