രാജ്യസഭ: എ.എ.റഹീം സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി യുവ നേതാവ് എ.എ.റഹീമിനെ(41) തീരുമാനിച്ചു. സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ഡിവൈഎഫ്ഐ ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമാണ്. തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട് മാണിക്കൽ സ്വദേശിയാണ്.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ നിന്ന് ഇസ്‌ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ലോ കോളജിൽ നിന്നു ബിരുദവും നേടി. കൈരളി ടിവിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, കേരള സർവകലാശാല ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു. 2011 ൽ വർക്കലയിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: DYFI leader AA Rahim will contest as CPM candidate in Rajya Sabha Election