കാര്യക്ഷമത നോക്കി സ്ഥാനക്കയറ്റം; സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു പുതിയ മാനദണ്ഡം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തുന്ന രീതി അടിമുടി മാറ്റുന്നു. കാര്യക്ഷമതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനു മുന്നോടിയാണ് ഈ നടപടി. ജനങ്ങളോടു മോശമായി പെരുമാറിയാലും ഫയലുകൾ വൈകിപ്പിച്ചാലും സ്ഥാനക്കയറ്റം തടയാം.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റം സർവീസ് റൂളിന്റെ ഭാഗമാകും. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വാർഷിക കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങുന്ന സർക്കുലർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ് പുറത്തിറക്കി. ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറും. ഇതിലൂടെ, കാര്യക്ഷമത ഇല്ലാത്തവർക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം നിഷേധിക്കാം.

ഫയൽ അകാരണമായി വച്ചു താമസിപ്പിക്കുക, ജനങ്ങളോടു മോശമായി പെരുമാറുക, ജോലിസമയത്ത് സീറ്റിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തപ്പെടും. ഫണ്ട് വൈകിപ്പിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ്. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ആയിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. 3 വർഷത്തെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തും.

സ്ഥാനക്കയറ്റം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സർവീസിനു പുറമേ 3 വർഷത്തെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടും പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോളം പൂരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണെന്നും ജോലിയുടെ മേന്മയോ അളവോ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഗ്രേഡിനു പകരം ഇനി മാർക്ക്

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എ,ബി,സി,ഡി,ഇ എന്നിങ്ങനെ ഗ്രേഡ് നൽകിയിരുന്നത് മാർക്കിലേക്ക് മാറും. ഗ്രേഡിനു പല പോരായ്മകളും ഉള്ളതായി ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തുന്നതിലുള്ള വ്യക്തതയില്ലായ്മ, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പക്ഷപാതം, ജോലി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളുടെ അഭാവം, ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് നൽകുന്നതിനു വ്യക്തമായ കാരണം നൽകാതിരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജോലി ഭാരമോ നിലവാരമോ വിലയിരുത്താൻ വ്യവസ്ഥയില്ല.

English Summary: Government employees to be evaluated based on 20 points